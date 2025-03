Gamberorosso.it - Faccia a faccia tra Uiv e Tajani: "Stralciare vino e alcolici dalla guerra commerciale Ue-Usa per evitare i dazi"

Leggi su Gamberorosso.it

Escluderedisputalegata aisu acciaio e alluminio. Sul tavolo del ministero degli Esteri è arrivata, preoccupata, la richiesta dell'Unione italiana vini che, con il suo presidente Lamberto Frescobaldi e il segretario generale, Paolo Castelletti, ha incontrato il ministro Antonio. Ilè servito a porre l'accento sul tema deidel 200% annunciati dal presidente Usa, Donald Trump, in risposta alla scelta dell'Unione europea di penalizzare le importazioni di whisky (o whiskey) americano. Ma soprattutto perché, nella prima piazza per i vini italiani (1,9 miliardi di euro a valore nel 2024), il mercato è di fatto bloccato con gli importatori americani che hanno sospeso gli ordini dall'Italia.Urgente risoluzione dell'UeLa richiesta dell'Uiv è chiara: «Serve una risoluzione urgente in sede Ue.