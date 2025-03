Ilgiorno.it - Faccia a faccia sulle linee Z602 e Z603: si cercano soluzioni alternative all’arretramento del capolinea

Legnano, 19 marzo 2025 – Una cosa è certa: l’Agenzia di bacino ha deciso di non nascondersi dietro dichiarazioni scritte o “messaggi nella bottiglia” e ha preferito la strada del confronto diretto, senza sottrarsi al possibile dibattito, anche aspro. Va letta in questa direzione, infatti, la decisione di presentarsi questa sera, mercoledì 19 marzo, alle 20.45 a Palazzo Leone da Perego per l’incontro su Mobilità e trasporti, organizzato congiuntamente dalle tre Consulte territoriali cittadine. L’incontro, in cui, come naturale, ci si concentrerà principalmente, minacciate ddelda Cadorna a Molino Dorino, vedrà la presenza dell’assessore legnanese alla Mobilità Marco Bianchi, del direttore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di bacino Luca Tosi e del consigliere con delega alla Mobilità e al Trasporto pubblico locale Marco Griguolo: quanto basta per garantire risposte che arrivano direttamente dalla fonte.