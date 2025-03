Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia con Daniel Craig

Sono aperte le prevendite al cinema Rosebud (in cassa e online) per di "Queer", il nuovo film di Luca Guadagnino, in programma sabato 29 marzo alle 21 in collegamento in diretta con il regista e l’attore protagonista,. Presentato in concorso ufficiale alla Mostra di Venezia, in "Queer"e Drew Starkey regalano due interpretazioni straordinarie, portando in scena una storia d’amore universale. Nella Città del Messico dei primi anni Cinquanta, l’americano William Lee vaga da un bar all’altro alla ricerca di uomini da portarsi a letto, nel frattempo facendo ampio uso di droghe e alcool. Nonostante un ristretto gruppo di conoscenze abituali, che comprendono il fidato amico Joe, Lee è alla ricerca di qualcosa che questi incontri occasionali non possono dargli. Un giorno però si imbatte per strada in Eugene, giovane e bello, forse gay, forse no.