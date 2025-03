Ilnapolista.it - Fabian Ruiz: «La siesta è importante quanto l’allenamento. Le scuse di Luis Enrique? Ha riconosciuto il mio lavoro»

è l’uomo dial Psg. Non era così prima, l’allenatore quando era ct della Spagna lo aveva escluso dai convocati ma si è dovuto ricredere una volta atterrato a Parigi. Il centrocampista ex Napoli sta mostrando un livello di gioco al di sopra della media. Marca lo ha intervistato:«In genere non penso molto al futuro, preferisco concentrarmi sul presente e migliorarmi ogni giorno. So che posso sempre dare di più.per questo in ogni partita, in ogni recupero, in palestra. Cerco sempre di portare qualcosa in più alla squadra e di migliorarmi passo dopo passo. Non mi pongo limiti, cerco solo di dare il meglio di me stesso in ogni partita».Leggi anche: Quando c’èin campo, il Psg non perde: lo spagnolo è imbattuto da aprile 2023 (Le Parisien): «Migliori senza Mbappé? Tutti contribuiscono, chi non lo fa non gioca»Come ti sei sentito quando hai sentitoconfessare di essersi pentito di non averti portato ai Mondiali?«Beh, gratitudine, perché riconosce ilche sto facendo.