F1 statistiche GP Cina 2025 Sei vittorie per Hamilton ‘solo’ quattro per la Ferrari!

La seconda delle ventitappe che compongono il Mondialedi Formula Uno si disputerà a Shanghai. Si correrà domenica 23 marzo. Mai, prima d’oggi, il Gran Premio disi era disputato così presto dal punto di vista del calendario astronomico.Nel momento del proprio ingresso in calendario (2004), l’evento era collocato all’inizio dell’autunno. Lì è rimasto sino al 2008. Dopodiché, dal 2009 è stato trasferito in primavera. Cionondimeno, si è sempre gareggiato nel cuore di aprile. Vedremo se questa dinamica avrà ripercussioni sul clima trovato in loco.Si è però sempre corso nel faraonico autodromo edificato a Jiading, un distretto situato a nord-ovest di Shanghai. Costato 450 milioni di dollari (!), è dotato di tribune gigantesche e di strutture di supporto nelle quali non manca nulla.