F1 Frederic Vasseur | Dobbiamo massimizzare il potenziale della SF-25 in Cina

Non è stato un buon inizio di Mondiale per la Ferrari in F1. La Rossa ha lasciato l’Australia con pochi punti in mano e tanti dubbi in testa. La vettura non ha reso come ci si aspettava sia nelle qualifiche che in gara e l’ottavo e il decimo posto con cui hanno concluso il GP a Melbourne Charles Leclerc e Lewis Hamilton non alimentano l’ottimismo. Ci sarà subito l’opportunità di rifarsi.Nel prossimo fine-settimana (21-23 marzo) si correrà ine sarà un week end particolare per la presenzaSprint Race, che darà un connotato diverso alla tre-giorni asiatica. A Maranello sperano di trovare le soluzioni alle proprie problematiche. Ne ha parlato il Team PrincipalRossa,, sul sito ufficiale del team del Cavallino Rampante.“Siamo contenti di tornare subito in pista, a meno di una settimana dal Gran Premio d’Australia, perché la gara di Shanghai ci offre la possibilità di voltare immediatamente pagina.