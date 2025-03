Ilgiorno.it - Ex Mossad, Cia, forze dell’ordine, l’attacco al manager di Khaby Lame: tutti gli impicci dei cyber-spioni

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 19 marzo 2025 – Ex 007 delche avrebbero chiesto report su proprietà di oligarchi russi in Italia e in Europa, presunti rapporti con la Cia statunitense, legami con servizi segreti ed esponenti delle, “talpe“ in grado di informare sulle indagini. Episodi che affiorano nella mole di risposte messe a verbale da membri del “gruppo di via Pattari“ interrogati dai pm della Dda di Milano Francesco De Tommasi e dal pm dell’Antimafia nazionale Antonello Ardituro, che oggi chiederanno al Tribunale del Riesame l’emissione di misure cautelari dopo le parziali bocciature del gip. Le richieste In particolare, il carcere per due indagati a piede libero: l’ex carabiniere Vincenzo De Marzio e l’imprenditore Lorenzo Sbraccia, uno dei principali clienti dell’agenzia di investigazioni private Equalize.