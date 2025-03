Lanazione.it - Ex Ipsia ancora invenduta. Terzo tentativo a vuoto per la vecchia succursale

Nessun interessato, nessun possibile compratore, nessun futuro per ora per ladell’exdi Pontedera. Resta invenduto anche dopo ildi vendita da parte della Provincia di Pisa che ne è proprietaria il grande edificio che si affaccia su piazza Belfiore e che da anni è rimasto abbandonato. Non è bastato abbassare il prezzo a base d’asta da 1.359.000 euro del secondoa 1.132.500 di questo. Il prezzo ètroppo alto o l’edificio non riesce ad intercettare interessati. Per anni l’edificio ha ospitato gli studenti del professionale, poi trasferitisi nella nuova sede al Villaggio scolastico. Gli ultimi ad aver vissuto l’edificio, al pian terreno, sono state due associazioni, la Croce Rossa Italiana e l’Ant. Poi anche questo hanno trovato sistemazione altrove.