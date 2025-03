Tarantinitime.it - Ex Ilva. Iaia ( FdI), via libera ad ulteriori risorse per garantire la continuità produttiva

Tarantini Time Quotidiano”Approvato il decreto exn. 3 del 2005 con il quale il Governo Meloni stanziaperladel gruppo “ex”. Con questo provvedimento si mettono a disposizionesino a 400 milioni e si introduce, per la prima volta, la valutazione di danno sanitario e di impatto sanitario nel procedimento di rilascio e di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale. Questo decreto viene approvato in una fase cruciale per il gruppo exessendo prossima alla conclusione la gara per la vendita degli asset aziendali . Punti fermi della procedura di vendita sono la decarbonizzazione, la tutela occupazionale, compensazioni in favore della comunità locali ed in ultimo il prezzo “.Così l’On. Dariodeputato di Fratelli d’Italia e relatore del provvedimento.