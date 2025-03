Forlitoday.it - Europa Verde Emilia-Romagna: "Da Coldiretti crociata anti-scientifica e allarmistica contro la carne coltivata"

Leggi su Forlitoday.it

La manifestazione dellaa Parma sotto la sede dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) non fa gli interessi né degli agricoltori né dei consumatori e dimostra, ancora una volta, che l’associazione si muove ormai come un partito politico populista e-europeista, al.