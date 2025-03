Europa slegata in movimento | la Marina britannica nell’Indo-Pacifico

Leggi su Ildenaro.it

Il ministro della Difesa giapponese Gen Nakatani ha tenuto dei colloqui con il segretario alla Difesa britannico John Healey a Londra il 15 gennaio 2025 per discutere del rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di difesa. Dopo i colloqui, è stata lanciata l’annuale esercitazione militare congiunta Alert Islands in Giappone. Già nel 2023, il Regno Unito ha firmato un accordo di accesso reciproco con il Giappone, consentendo a entrambe le parti di schierare le forze armate sul territorio dell’altra parte e di pianificare e implementare congiuntamente esercitazioni militari congiunte e operazioni di spiegamento su larga scala e complesse, stabilendo un primato per i Paesi europei. Il Regno Unito ha anche detto al Giappone che avrebbe continuato a schierare il gruppo d’attacco della portaerei classe Queen Elizabethquest’anno per rafforzare la cooperazione bilaterale.