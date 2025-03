Sport.quotidiano.net - Eurolega: Milano cade a Parigi. Si complica la rincorsa Play-in

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Francia), 18 marzo 2025 – Torna arsi il cammino dell’EA7 verso un posto nella post-season di: reduce dal colpaccio compiuto in casa della Stella Rossa Belgrado, infatti, l’Olimpia si è nuovamente fermata perdendo 92-79 sul campo del Paris Basketball. A guidare verso la vittoria la squadra transalpina, che ha di fatto comandato il match per tutto l’arco dei 40’ respingendo ogni assalto di una comunque coraggiosa, è stato un TJ Shorts come sempre rebus irrisolvibile per le difese avversarie e autore di 24 punti con 10 assist e 6 rimbalzi per un complessivo 37 di valutazione, mentre sul fronte milanese, per restare a galla, non sono bastati i 35 punti realizzati in tandem dalla coppia formata da Fabien Causeur (18 punti) e Nico Mannion (17), e i 14 con 5 rimbalzi di Zach LeDay.