Quotidiano.net - Essilux nella Top 10 delle aziende più innovative secondo Fast Company

Leggi su Quotidiano.net

Top 10azienda piùal mondo., il magazine americano che stila la "World MostCompanies Annual List" le ha assegnato l'ottavo posto in classifica. Il colosso dell'occhialeria, noto per brand come Ray-Ban e Oakley, si distingue per l'innovazione tecnologica nel settore dell'eyewear, con il lancio degli smartglasses Ray-Ban Meta e dei Nuance Audio, che integrano un dispositivo acustico invisibile all'interno di un paio di occhiali. Le recenti acquisizioni di Heidelberg Engineering ed Espansione, insieme ai piani per nuove funzionalità a supporto non solo di vista e udito ma anche del benessere individuale, consolidano il suo ruolo di leader nel connubio tra design, tecnologia e salute. Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato dell'azienda, racconta ache il mantra per EssilorLuxottica è che gli occhiali devono "prima di tutto essere belli, un modo per esprimere la propria personalità".