Ilfattoquotidiano.it - “Essere gay nel mondo del calcio è tossico, dopo 4 anni ricevo ancora minacce di morte”: il racconto di Josh Cavallo

diquotidiane quattrodiventato il primo calciatore professionista in attività a fare coming out. E’ quanto denuncia, il centrocampiste australiano in forza all’Adelaide United, parlando al podcast Footballers Unfiltered, gestito dal sindacato dei giocatori FifPro, che non ha rimpianti ma che coloro che stanno considerando un passo simile devonoconsapevole di “una montagna di svantaggi“.“Ci sonotante, tantissimediche mi arrivano ogni giorno. È abbastanza triste da vedere”, ha detto il calciatore dell’Adelaide United. “Neldelun giocatore apertamente gay è molto. È qualcosa che non tutti sarebbero in grado di gestire e attraversare. Pensoche siamo molto, molto lontani dall’accettati in questo”.