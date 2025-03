Ilfattoquotidiano.it - Esplosione nel deposito Eni di Calenzano: 9 indagati, sette sono dirigenti. “L’evento era prevedibile, lavori fatti a impianto in funzione”

Nove persone, tra cuidi Eni,per le esplosioni aldel Cane a sei zampe di, nel Fiorentino, che causò cinque morti, 28 feriti e ingenti danni anche ad aziende vicine alla struttura. La procura di Prato ha inviato alla società – indagata ai sensi della legge sulla responsabilità civile – e a tutti loro gli avvisi di garanzia. Le ipotesi di reato a loro caricodi omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali.Ad avviso dei magistrati guidati da Luca Tescaroli le quattro esplosionistate un “eventoe evitabile” sulla base di risultanze investigative. Il procuratore capo ha parlato di un “errore grave e inescusabile” stando a quanto emerso dall’analisi della documentazione di sicurezza rilasciata a Eni a Sergen e dalle attività di Sergen: “Vale a dire la presenza di fonti di innesco, come il motore a scoppio di un elevatore”, che “ha generato calore in un’area ad alto rischio in un momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano parallele alle attività”.