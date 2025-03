Esplosione di Calenzano nove indagati | tra loro dirigenti Eni e della società appaltatrice Sergen

Leggi su Open.online

La procura di Prato ha inviato avvisi di garanzia allaEni spa e apersone – si tratta di settee duesrl – per i reati, contestati a vario titolo, di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali per l’avvenuta il 9 dicembre 2024 al deposito di idrocarburi Eni di, in provincia di Firenze. Lo ha reso noto il procuratore Luca Tescaroli che ha curato l’inchiesta. Nell’morirono cinque persone e ci furono 28 feriti, alcuni rimasti a lungo in condizioni gravi. Tra i reati ipotizzati c’è anche la rimozione delle cautele infortunistiche. Eni ha garantito piena collaborazione con la magistratura. In una nota «conferma altresì il proprio impegno al risarcimento dei parenti dalle vittime dell’incidente e, con la maggiore tempestività possibile consentita dai tempi dalle attività di perizia, dei danni civili sul territorio, in avanzato stato di definizione complessivo».