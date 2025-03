Secoloditalia.it - Esplosione di Calenzano, nove indagati, sette sono dirigenti. “Incidente prevedibile ed evitabile”

La Procura di Prato notifica 9 avvisi di garanzia, indagata anche alla società Eni per non aver saputo correggere errori di pianificazione. “Un eventoed, un errore grave e inescusabile”. Con queste parole il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha definito l’al deposito di idrocarburi Eni a(Firenze) che lo scorso 9 dicembre ha provocato cinque morti e ventotto feriti. E per il quale oggi, mercoledì 19 marzo, hanno ricevuto gli avvisi di garanziae la società Eni. L’indagine ipotizza i reati, a vario titolo, di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni personali e rimozione delle cautele infortunistiche.Sul registro delle notizie di reatofinititrae responsabili di settore di Eni e due referenti di Sergen srl di Viggiano (Potenza), ditta specializzata nelle manutenzioni di impianti petroliferi, incaricata di realizzare lavori su una vecchia linea di benzina per adattarla a biocarburante, tra i quali il tecnico rimasto gravemente ferito e uscito poche settimane fa dal Centro grandi ustioni di Pisa.