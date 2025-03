Lapresse.it - Esplosione Calenzano, avvisi di garanzia a Eni e nove persone

Sonole, di cui sette dipendenti Eni, che hanno ricevutodia vario titolo per l’al deposito didello scorso 9 dicembre che causò cinque morti. Indagata anche Eni Spa., Eni: “Prendiamo atto, piena collaborazione con i giudici”Eni “prende atto delle informazioni diannunciate ed emesse oggi dalla Procura di Prato in relazione all’incidente al Deposito di. Come appreso, glihanno riguardato responsabili e operatori di aree tecnico operative della Direzione Refining Revolution and Transformation di Eni legate alle attività del deposito, esponenti della ditta fornitrice Sergen, nonché la stessa Eni SpA per la responsabilità ex Legge 231, e consentiranno il proseguo delle attività investigative anche con il coinvolgimento dei soggetti interessati”.