Lanazione.it - Esplosione al deposito Eni di Calenzano, ci sono 9 indagati

(Firenze), 19 marzo 2025 – Nove, sette dipendenti di Enel e due di Sergen. Lo ha reso noto questa mattina il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli durante una conferenza stampa sugli esiti dell'indagine per il disastro avvenuto alEni di via Erbosa a(Firenze) lo scorso 9 dicembre. Nell'morirono 5 persone, altre due rimasero ferite gravemente. Usciti al mattino e mai più tornati: le cinque vittime dell’di, chi erano Le stragi sul lavoro hanno pesantemente segnato gli ultimi dodici mesi, con le vicende di via Mariti a Firenze e di. E poi gli spettacoli e le imprese sportive. Un caleidoscopio di avvenimenti mentre ci affacciamo sul 2025 Nell’morirono Davide Baronti, 49 anni residente a Bientina, Gerardo Pepe 45 anni di Cirigliano, provincia di Matera e Franco Cirelli, anche lui di Cirigliano, Vincenzo Martinelli 51 anni di Prato, come pratese era Carmelo Corso, 57 anni