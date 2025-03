Esonero Motta | spuntano le cifre Juve nei guai

Leggi su Sportface.it

Lantus sta attraversando uno dei momenti più complicati degli ultimi anni e il nome di Thiagoè diventato, suo malgrado, il simbolo di questa crisi.Due umiliazioni consecutive – prima il 4-0 con l’Atalanta, poi il tracollo di Firenze – hanno minato anche le poche certezze che erano rimaste. La squadra non ha gioco, non ha equilibrio, non ha anima. E il tecnico, che all’inizio aveva portato entusiasmo e qualche idea interessante, ora appare completamente scollegato dal gruppo e dai risultati. La dirigenza bianconera, con in testa Cristiano Giuntoli, continua a professare fiducia, ribadendo la volontà di portare avanti il progetto almeno fino a giugno. Ma le parole non bastano più.Il campo racconta un’altra storia: unantus smarrita, che subisce gol a raffica e non reagisce, con scelte tecniche spesso incomprensibili.