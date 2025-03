Calciomercato.it - Esonero Motta: la Juve ci ha ripensato, il colpo di scena – SKY

Thagoverso l’? Da Torino arrivano nuove conferme in merito alla decisione dellantus di cambiare allenatore, nonostante la conferma di qualche giorno fa in panchina.ntus: Thiagoancora in bilicoAltro che conferma in panchina per Thiago. La dirigenza bianconera starebbe ancora valutando la posizione di Thiagoin panchina. La società ha deciso di non esoneraredopo la sconfitta contro la Fiorentina, tuttavia il futuro alladel tecnico italo-brasiliano potrebbe essere già segnato: i motivi.Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la dirigenza bianconera fino ad una settimana fa aveva sempre difeso la posizione dell’allenatore. La società scegliendo (meno di un anno fa)come allenatore aveva optato per un nuovo progetto che affondava le basi in un percorso tecnico a lunga scadenza.