Sbircialanotizia.it - Esonero canone Rai 2025: come funziona

Leggi su Sbircialanotizia.it

Quest’anno non sarà più applicato lo sconto in bolletta per il pagamento delRai. Mentre nel 2024 l’importo era stato ridotto a 70 euro, per illa cifra torna a essere di 90 euro. Nonostante ciò, anche nelci sono alcune categorie che possono beneficiare dell’dal pagamento dell’imposta, grazie a specifiche . L'articoloRaiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.