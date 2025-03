Ilgiorno.it - Esino Lario, uccise il vicino col falcetto: chiesti 25 anni per Luciano Biffi

(Lecco), 19 marzo 2025 – Una richiesta di condanna a 25di reclusione, è giunta oggi pomeriggio dal pubblico ministero di Lecco Chiara Stoppioni, nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Como per l’omicidio di Pierluigi Beghetto, ucciso a 53lo scorso 21 aprile, daldi casa,, 70, detenuto dal giorno del delitto. Questo pomeriggio si sta infatti svolgendo la discussione del processo lampo, nel quale l’imputato è accusato dio omicidio volontario aggravato dai futili motivi – condizione che gli ha impedito di accedere al rito abbreviato – ed è difeso dall’avvocato Giorgio Pagnoncelli. L’aggressione era avvenuta al termine di una lite, durante la qualeaveva colpito con unla vittima, uccidendo Beghetto in pochi attimi.