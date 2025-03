Escluso da attività per bestemmia a scuola Grave forma di insulto che non deve lasciare indifferenti Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

Inviata da Mirella Rigamonti - Scrivo per commentare una notizia pubblicata in questi giorni da alcuni giornali che mi interessa direttamente. Nell'articolo si parla di un ragazzo sedicenne che il preside hadalleextrascolastiche in quanto avevato in classe.L'articolodaperdiche non