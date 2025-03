Palermotoday.it - Esami gratuiti per la prevenzione dei tumori, l'Asp fa tappa al Forum e ad Alia

ade alper il camper delladell'Asp: domani (giovedì 20 marzo) l'Open day si svolgerà nel comune in provincia di Palermo, in piazza Garibaldi, mentre sabato (22 marzo) toccherà al centro commerciale. Le due iniziative sono organizzate in collaborazione con i Lions.