Scuolalink.it - Esami di Stato nelle scuole italiane all’estero: candidature aperte fino al 7 aprile per commissari e presidenti

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero degli Affari Esteri (MAECI) ha avviato la procedura per la nomina deie deiesterni per le commissioni dididelle. Gli interessati potranno presentare domanda online entro il 72025.dipresso le: priorità al personale già in servizio .dial 7perScuolalink.