Errore grave e inescusabile | nove indagati per l’esplosione mortale al deposito Eni di Calenzano

PRATO – Ci sonoper la tragica esplosione adel 9 dicembre scorso alEni che provocò cinque i morti e diversi i danni. Sono sette dirigenti dell’azienda e due della società appaltatrice Sergen, che effettuava lavori di manutenzione. Le ipotesi sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali. Questa la decisione, al termine delle indagini, della procura di Prato secondo quanto riferito dal procuratore capo Luca Tescaroli.Secondo Tescaroli si è trattato di un “” e di un “evento prevedibile ed evitabile”. Dall’analisi della documentazione di sicurezza rilasciata a Eni da Sergen e dalle attività di Sergen risulterebbe la presenza di fonti di innesco, nello specifico il motore a scoppio di un elevatore, che avrebbe generato calore in un’area ad alto rischio e in un momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano in parallelo alle attività di Sergen.