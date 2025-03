Lettera43.it - «Errore grave e inescusabile»: Eni e nove persone indagati per l’esplosione a Calenzano

Leggi su Lettera43.it

A distanza di oltre tre mesi dal disastro, avvenuto il 9 dicembre 2024, ci sono i primiperal deposito Eni di, in provincia di Firenze. Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha parlato di «un evento prevedibile ed evitabile» ma soprattutto di «e indiscutibile». Per questo la procura ha fatto notificareavvisi di garanzie ad altrettantee uno alla stessa Eni, accusata di non aver saputo intercettare e correre gli errori di pianificazione e realizzazione nei lavori di manutenzione tra la linea 6 e 7 dell’impianto. Le accuse sono di omicidio colposo, lesioni colpose e rimozione delle cautele infortunistiche. Nelsono morte cinquee ne sono rimaste ferite 28.ISecondo quanto riportato da Repubblica, sotto inchiesta sono finiti la dirigente Patria Boschetti, la responsabile del servizio protezione e prevenzione del deposito Emanuela Proietti, e Luigi Cullurà, responsabile del deposito.