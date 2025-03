Thesocialpost.it - Eredità, donazioni e altre imposte: cambia tutto. Ecco le novità

Dal primo gennaio 2025 sono entrate in vigore importantiin materia didi registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori. Vediamo le principali e cosarelativamente alle tasse per i cittadini. La primariguarda l’imposta di registro. Come spiega Gino Pagliuca nella sua guida per il Corriere, salvo che in alcuni casi particolari (gli atti giudiziari e gli atti per cui è prevista la registrazione a debito come i contenziosi con le Amministrazioni statali) “ora il pagamento deve avvenire da parte dei soggetti obbligati in autoliquidazione“. Ciò significa che gli uffici procedono successivamente al controllo automatizzato della congruità del versamento e in caso di difformità inviano la notifica di un avviso di liquidazione.Leggi anche: Arriva la tassa europea sui conti correnti: come ci colpirà e perchéImposta di bolloPer quanto riguarda invece l’imposta di bollo, laè che per gli atti soggetti a registrazione con termine fisso il versamento non debba essere contestuale all’atto ma che sia sufficiente effettuarlo, con modello F24, entro il termine previsto per la registrazione.