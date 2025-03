Lettera43.it - Equinozio di primavera 2025: quando cade e perché cambia data ogni anno

Giovedì 20 marzo, precisamente alle 10.01 italiane, inizierà ufficialmente la. A quell’ora cadrà infatti l‘di, uno dei due istanti nel corso dell’in cui il giorno è equamente diviso in 12 ore di luce e 12 ore di buio ovunque nel mondo (l’altro è l’d’autunno, chetra il 21 e il 24 settembre e nelsarà il 22 settembre alle 19.19 italiane). Pochi giorni dopo l’di, chesempre tra il 19 e il 21 marzo, ci sarà un altro appuntamento annuale collegato alla nuova stagione, ovvero il ritorno dell’ora legale previsto in Italia il 30 marzoalle 2.00 di notte.Cosa acdurante l’diSchema con solstizi ed equinozi (X).Ma cos’è, dal punto di vista astronomico, un? Si tratta di un momento in cui il Sole, nel suo moto apparente annuale nel cielo, attraversa l’equatore celeste, ossia la proiezione dell’equatore terrestre nella sfera celeste.