Equinozio di Primavera 2025, ecco quand'è e perché non cade più il 21 marzo

Domani, 20, segnatevi questa data. Alle ore 10:01 (ora italiana) si verificherà l’di, un evento astronomico che sancisce ufficialmente l’inizio dellanell’emisfero boreale. Dopo il lungo inverno, le giornate iniziano ad allungarsi, portando con sé la promessa di temperature più miti e il risveglio della natura. L’idea collettiva che questa “ricorrenza” capiti sempre il 21è infatti un’imprecisione: sono ben 16 anni ormai (dal lontano 2007) che la data è stata “spostata” al 20. Tuttavia, per chi non si fosse ancora abituato alla novità, ci sarà tempo dato che le cose resteranno così fino al 2102.Cos’è l’di?La parola “” deriva dal latino “aequinoctium”, che significa “notte uguale”. Questo termine descrive perfettamente ciò che acdurante l’di: per un breve periodo, le ore di luce e le ore di buio si equivalgono, con circa 12 ore diurne e 12 ore notturne.