Lettera43.it - Equalize, la difesa di Pazzali: «Mai chiesto report su Renzi, La Russa o Santanchè»

Il presidente diEnricoha respinto ogni addebito in merito all’inchiesta che lo ha coinvolto. Nella memoria difensiva di 33 pagine depositata dall’avvocato Federico Cecconi, è specificato come non siano mai state chieste informazioni riservate sui database delle forze dell’ordine sul presidente del Senato Ignazio La, su Danielae Matteo. Laribadisce che le affermazioni emerse dagli interrogatori dell’ex poliziotto Carmine Gallo e dell’hacker Samuele Calamucci sono «smentite dagli atti d’indagine».Ladi: «Radicale assenza di gravità giudiziaria»L’avvocato Cecconi ha contestato l’impianto accusatorio, sostenendo chefosse «totalmente all’oscuro delle attività illegali» di Gallo e Calamucci, i quali lo avrebbero volutamente tenuto fuori da qualsiasi accesso illecito ai database delle forze dell’ordine.