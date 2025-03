Eni utile netto 642 miliardi Prossimo dividendo a maggio

Quotidiano.net - Eni, utile netto 6,42 miliardi. Prossimo dividendo a maggio

Leggi su Quotidiano.net

(Milano) Il consiglio di amministrazione, riunitosi ieri sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha approvato la relazione finanziaria annuale, che chiude con l’consolidato di competenza degli azionisti Eni di 2.624 milioni di euro. La Rfa è stata redatta nel formato “inline XBRL” in osservanza al regolamento Esef (European Single Electronic Format). Il progetto di bilancio di esercizio della capogruppo Eni SpA per il 2024 chiude con l’di 6.419 milioni di euro. La distribuzione della quarta tranche del2024 sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 aprile 2025, con data di pagamento al 212025, stacco cedola al 19e record date al 20. La Rfa 2024 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione per le attività di rispettiva competenza.