Sbircialanotizia.it - Eni: in Africa occidentale si rafforza collaborazione con Vitol

Eni ha raggiunto un accordo con Vitol per la cessione di partecipazioni in alcuni suoi asset energetici situati in Costa d’Avorio e nella Repubblica del Congo. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 1,65 miliardi di dollari, con una data di efficacia economica fissata al 1° gennaio 2024, soggetta a eventuali aggiustamenti contrattuali al momento della . L'articolo Eni: insiconè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.