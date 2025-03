Quotidiano.net - Energie rinnovabili Una crescita accelerata

Lehanno vinto la battaglia del prezzo con i combustibili fossili e sono oggi la forma più economica per generare energia. È quanto emerso da “Le Filiere del futuro” di Fondazione Symbola e Italian exhibition group. Nel 2022 tutto il mondo si è mosso nella direzione dellepulite: l’80% di nuova potenza elettrica installata sul pianeta (300 Gw su 360 Gw) proveniva infatti da fontie il 44% dell’elettricità prodotta nell’Unione europea nel 2023 è stata generata sempre dallepulite. Nei prossimi anni le tecnologie per la produzione di energia eolica e solare sono destinate a costituire l’ossatura della decarbonizzazione e rappresenteranno il 95% dellamondiale delle. In Italia, anche se siamo ancora distanti dall’obiettivo di circa 12 Gw/annui necessario a raggiungere i target previsti al 2030, nel 2023 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 5.