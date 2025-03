Lettera43.it - Enea, per la presidenza designata Francesca Mariotti

, già direttore generale di Confindustria, è statacome nuova presidente didal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: la proposta è stata comunicata al Parlamento, dove le commissioni competenti esprimeranno un parere. I vertici dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile sono scaduti a novembre.(Imagoeconomica).Chi èper ladi, 52 anni, è stata da luglio 2020 a ottobre 2023 direttore generale di Confindustria, dove dal 2014 è anche direttore dell’Area Politiche Fiscali. Avvocata e revisore dei conti, in precedenza aveva collaborato fino al 2007 con KPMG e Federcasse. Attualmente consigliere di amministrazione in società come Saipem e Almaviva, in passato è stata membro indipendente del cda di Mediaset.