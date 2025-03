Sbircialanotizia.it - Emma, Stefano e una pizza a Napoli: l’incontro che riaccende i vecchi ricordi

Leggi su Sbircialanotizia.it

.e il like di Belén non passa inosservato! Non capita tutti i giorni di vedere certi volti noti seduti allo stesso tavolo. Ci riferiamo aMarrone eDe Martino, che di recente hanno deciso di festeggiare in pizzeria la chiusura dell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile”. E sì, noi ci siamo chiesti: . L'articoloe unacheè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.