Arezzo, 19 marzo 2025 – Emergenza gelate notturne: il lavoro del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si rivela prezioso

Arezzo, 19 marzo 2025 – Alla vigilia della primavera, scatta l’effetto igloo sui frutteti della Valdichiana. Per fronteggiare il drastico calo delle temperature che, nella notte, ha fatto precipitare il termometro sotto lo zero, ildiha tempestivamente attivato il servizio anti-brina. Le aziende agricole servite dal distretto irriguo 21 quindi, grazie alla fornitura di acqua in pressione, hanno potuto procedere con la micro-irrigazione che, ancora una volta, ha salvato dal gelo killer produzioni e raccolti. “Ormai siamo consapevoli della necessità di avviare la stagione irrigua in tempo. L’acqua infatti non è solo una risorsa per contrastare la siccità ma anche un’arma contro leprimaverili”, spiega il Direttore Generale Francesco Lisi.