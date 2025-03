Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, “quel giorno l’Amerikano ci sfuggì per un soffio, indossava un impermeabile e aveva in testa un borsalino”: le rivelazioni dell’ex poliziotto Nicola Cavaliere

Quattro ore non sono bastate a raccogliere tutti gli elementi su un mistero che va avanti da 42 anni: per questo, ildomani si siederà di nuovo davanti alla commissione di inchiesta che indaga sulla scomparsa di, la cittadina vaticana sparita nel centro di Roma il 22 giugno del 1983. All’epoca dei fatti,era a capo della Sezione omicidi della Squadra mobile di Roma. Intanto, attraverso un articolo del Corriere, emergono indiscrezioni sul racconto acquisito nel corso della prima seduta che per volontà di, è stata secretata.La mancata cattura delSecondo quanto riportato dal Corriere,avrebbe detto che “il famoso telefonista detto l’Americano ciper ununinun”.