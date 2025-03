Davidemaggio.it - Ellen Pompeo pronta al suo primo ruolo dopo Meredith Grey

Sono vent’anni cheè legata a doppio filo a, protagonista di’s Anatomy che dal 2005 ad oggi ha risucchiato tutte le sue energie artistiche. Se prima d’allora l’attrice aveva preso parte ad alcune pellicole e serie tv, dall’incontro con la celebre dottoressa ha messo in stand-by tutto il resto, interpretandola anche nello spin off Station 19. Ma da oggi, finalmente, si mette alla prova con un nuovonella serie Hulu Good American Family, che per noi arriverà il prossimo 7 maggio su Disney+.Con il fedele supporto della sua storica doppiatrice Giuppy Izzo, la– anche nelle vesti di produttrice esecutiva – darà vita a Kristine Barnett, una madre di famiglia che decide insieme al marito di adottare una bambina affetta da una rara forma di nanismo.