Movieplayer.it - Ellen Pompeo e la lotta per un equo compenso in Grey's Anatomy: "Dempsey guadagnava di più dopo 13 fallimenti"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha ricordato le difficoltà affrontate nell'ottenere un salario alla pari con Patricknella serie'sha parlato della suaper unricordando come i motivi per cui Patrickfosse pagato più di lei in'sfossero quasi incomprensibili. L'attrice, in occasione del podcast Call Her Daddy, ha sottolineato che il collega era più famoso di lei, ma il personaggio di Meredithera protagonista del medical drama e fonte di ispirazione per il titolo dello show. Le differenze ditra le star di'sRicordando quanto accaduto,ha spiegato: "Per essere completamente corretta, la situazione televisiva era così diversa all'epoca. Lui aveva fatto 13 .