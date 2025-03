Elkann | senza noiauto sarebbe scomparsa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.20 "Ci siamo preparati all'audizione di oggi con grande attenzione: per noi l'Italia ricopre un ruolo centrale". Lo afferma il presidente di Stellantis.si dice "orgoglioso" della lunga storia della Fiat che ora è diventata Stellantis. "Meno dell'1% delle aziende fondate a inizio '900 sono ancora in vita" eStellantis "l'auto italianagiàda tempo". L'azienda, rivendica, "ha difeso produzione e occupazione". Il 2025 ancora "difficile", ma investiremo in Italia. Nuovo ceo "entro prima metà dell'anno".