Elkann scommette sull’Italia e lancia un monito all’Europa contro la Cina I piani di Stellantis

E venne il giorno di John. Mancavano una spicciolata di minuti alle 14.30 quando il presidente e azionista diha varcato la soglia di Montecitorio per essere ascoltato dalle Commissioni Attività produttive di Camera e Senato, riunite per l’occasione nella grande sala del Mappamondo. L’evento ha avuto una sua portata, non tanto per il fatto che il numero uno dell’ex Fca non si vede tanto spesso a Roma, quanto per la rilevanza del suo intervento, a lungo atteso dai partiti di maggioranza e opposizione. Al centro dell’audizione, presenti una gran quantità di giornalisti, il futuro del costruttore dentro e fuori l’Italia. Nella consapevolezza (il gruppo sta ancora cercando il successore dell’ex ceo, Carlos Tavares, che dovrebbe arrivare entro il mese di giugno) che la pressione delle case cinesi si sta piano piano facendo insostenibile per l’industria europea dell’auto, alle prese con immatricolazioni in stallo e riconversione degli stabilimenti.