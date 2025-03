Anteprima24.it - Elite Round, Italia Under 19 fermata sull’1-1 dalla Lettonia: Nunziante in panchina

Tempo di lettura: < 1 minutoSi fa subito difficile il cammino per la Nazionale19 che oggi ha pareggiato 1-1 contro laa Crotone nel primo match nell’di qualificazione alla fase finale degli Europei. Nella squadra di mister Bollini milita anche Alessandroche ha osservato la garaperché la maglia da titolare, per ora, è ben salda nelle mani di Tommaso Martinelli, che milita nella Fiorentina. L’, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con un gol del genoano Ekhator, si è fatta raggiungere nella ripresa quasi in zona Cesarini da Joksts che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1. Nello stesso girone dell’ci sono anche Spagna (sabato 22 a Catanzaro) e Francia (martedì 25 a Catanzaro) in un raggruppamento di ferro con in palio un solo posto utile per qualificarsi alla fase finale degli “Europei” in programma in Romania dal 13 al 26 giugno.