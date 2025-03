Quotidiano.net - Elena D’Amario o Eleonora Abbagnato: chi sarà la terza giudice del Serale di Amici?

Conto alla rovescia verso ildi24: la prima puntataregistrata domani, giovedì 20 marzo, ma andrà in onda sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. E ancora rimangono dubbi da sciogliere. Se le squadre sono ormai consolidate - Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri -, rimane un po’ di mistero sui tre giudici che saranno chiamati a valutare le esibizioni dei 16 concorrenti in gara ale attribuire loro i punti che potranno far vincere l’una o l’altra squadra, decidendo quindi i concorrenti che dovranno andare al ballottaggio e saranno a rischio eliminazione in ogni puntata. Due su tre poltrone della giuria di quest’anno sono ormai assegnate ufficialmente: accanto a Cristiano Malgioglio, ormai presenza fissa fra i giudici del talent show di Maria De Filippi, siederà sicuramente Amadeus.