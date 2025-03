Ilfattoquotidiano.it - Effetto Trump sull’economia, la Fed abbatte le stime di crescita Usa e aumenta le previsioni di inflazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Federal Reserve, nel clima di incertezza economica per la raffica di dazi annunciata dall’amministrazione, taglia corposamente ledie alza ledi. La banca centrale statunitense si aspetta ora che il pil nel 2025 si fermi all’1,7% contro il 2,1% delledi dicembre. Nel 2026 laè attesa a 1,8% (dal 2% precedente) e nel 2027 a 1,8% (da 1,9%). I prezzi invece, stando alle nuove, saliranno quest’anno del 2,7% (da 2,5%) e al 2,2% nel 2026 (da 2,1%). Per il 2027 l’è confermata al 2%. L’economia statunitense è in una fase di “incertezza insolitamente elevata”: la Fed dovrà valutare volta per volta l’netto di tariffe, politica di bilancio, regolamentazione e politiche sull’immigrazione dell’amministrazione, ma “le indagini economiche indicano che i dazi stanno facendo salire le aspettative d’”, ha commentato il presidente della Fed Jerome Powell.