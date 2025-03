Eddie Howe riceverà la libertà di Newcastle dopo la vittoria della Coppa Carabao

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-19 00:57:00 Giorni caldissimi in redazione!Il manager delUnitedsarà assegnato lacittà in seguito alla storicadel club su Liverpool.ha portato le Magpies a unaper 2-1 di domenica, assicurando il loro primo grande trofeo dal 1969.Come riconoscimento per questo risultato,il più alto onore civico chepuò conferire: un riconoscimento precedentemente concesso a leggende del club come Sir Bobby Robson, Alan Shearer e Jackie Milburn.L’annuncio arriva quando un altro eroe locale, il difensore Dan Burn, è stato nominato per ladi Northumberland.Il giocatore nato a Blyth ha giocato un ruolo chiave in finale, segnando il gol di apertura dia Wembley, il primo club allo stadio in 25 anni.