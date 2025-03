Lettera43.it - Ecobonus per moto e scooter: requisiti, a chi spetta, domanda e come richiederlo

Dal 18 marzo 2025, è possibile prenotare l’per l’acquisto di ciclori ecicli elettrici o ibridi tramite la piattaforma ufficiale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). La misura, gestita da Invitalia, punta a favorire la transizione ecologica nel settore dei trasporti. Ecco le informazioni sufunzionano erichiedere gli incentivi.Fondi disponibili per l’elettrico (Getty Images).L’incentivo rientra nel pianoautomotive, introdotto con la legge di bilancio 2021, che prevede uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro. Per il triennio 2024-2026, sono disponibili 30 milioni di euro all’anno per sostenere l’acquisto di veicoli a basse emissioni.Chi può richiedere il bonus e a quanto ammontaIl contributo è destinato a chi acquista un veicolo nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e (ciclori ecicli).