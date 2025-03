Notizie.com - Ecobonus 2025, come prenotare scooter e moto (non solo elettriche)

Da ieri è possibile usufruire dell’per i ciclori, ma a chi è rivolto eottenerlo? Ecco i fondi stanziati dallo Stato., a chi è rivolto eottenerlo: i fondi stanziati dallo Stato per i ciclori (Notizie.com)I concessionari possono tornare a usufruire della piattaforma ufficiale del Mimit pergli incentivi destinati all’acquisto di ciclori ecicli. Questo bonus è rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica. Approfondendo si parla delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.E tale incentivo verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto con il 30% per quelli effettuati senza rottamazione e 40% per quelli con la rottamazione. Si parla di un massimo di 3mila euro che sale a 4mila qualora si vada a rottamare.