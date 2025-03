Formiche.net - Ecco la mappa della disinformazione di Russia e Cina contro l’Ue

Il Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) ha pubblicato il suo terzo report sulle campagne diestera, un documento che delinea con precisione l’architettura delle reti Fimi (foreign information manipulation and interference), un tassello importante delle campagna ibride. Emergono 2.055 canali, un ecosistema che spazia da media ufficiali e account gestiti dai servizi segreti a piattaforme sotto supervisione statale e soggetti apparentemente indipendenti, ma allineati alle narrative di Mosca e Pechino. Il report, basato su 505 casi documentati tra novembre 2023 e novembre 2024, evidenzia come le operazioni Fimi abbiano preso di mira oltre 80 paesi e più di 200 organizzazioni. Tra gli obiettivi principali figurano Ucraina, Francia, Germania ed elezioni europee, con le piattaforme social, in particolare X (ex Twitter), che concentrano l’88% delle attività disinformative.